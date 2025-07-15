В Госдуме мощные ливни затопили курилку для сотрудников и журналистов
Обрушившаяся на Москву гроза привела к подтоплению курилки на территории Государственной думы, передает корреспондент РБК. Беседка с урнами примыкает к первому этажу старого здания на Охотном ряду.
Судя по фото с места, вода затопила большую часть площадки. Курильщикам приходится стоять на небольшом, не затронутом лужей участке у входа.
Ранее МЧС предупредило, что во вторник, 15 июля, в Москве пройдет гроза с сильными дождями и ветром с порывами до 18–23 м/с. Такой погода будет на протяжении всего дня.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в свою очередь, уточнил, что в столице выпадет до 20 л дождевой воды на квадратный метр.
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