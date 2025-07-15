Боевая машина «Тайфун-ПВО» завершила государственные испытания

Бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО» (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Боевая машина «Тайфун-ПВО» успешно завершила испытания, заявил гендиректор Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз — Антей») Фанил Зиятдинов.

«Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО» в прошлом году успешно завершила государственные испытания», — сказал он в интервью газете «Национальная оборона».

Зиятдинов уточнил, что теперь данная модель боевой машины переходит в категорию серийной продукции. По словам гендиректора, производство «Тайфун-ПВО» повысит загрузку мощностей предприятия, а также улучшит мобильность и защищенность расчетов.

«Тайфун-ПВО» построен на шасси КамАЗ-4386 семейства «Тайфун», на котором сделан «Тайфун-ВДВ». Но вместо восьми десантников машина рассчитана на пять человек: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два оператора ПЗРК, которые могут применять ПЗРК различных типов — «Игла», «Игла-С» и «Верба», которые находятся в автомобиле вместе с экипажем.

В феврале 2024 года Зиятдинов рассказал, что разработка «Тайфун-ПВО» была практически завершена, тогда шла подготовка к серийному производству.

Боевая машина стала новинкой парада Победы в 2021 году. Кроме этого, она приняла участие в международном соревновании АрМИ-2019 «Чистое небо» в Китае.