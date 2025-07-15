Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение и поздравил сограждан с Днем крещения «Руси-Украины» — такую формулировку он использовал впервые. Видео опубликовано на YouTube-канале офиса президента.
«15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской Руси — Украины. Этот день — о связи, обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений», — сказал Зеленский.
В России День крещения Руси, которое в 988 году провел князь Владимир, отмечается 28 июля.
Ранее Зеленский поздравлял граждан страны «с Днем крещения Киевской Руси Украины».
Летом 2024 года Верховная рада Украины приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией.
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