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Политика ,  
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Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины»

Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Руси – Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение и поздравил сограждан с Днем крещения «Руси-Украины» — такую формулировку он использовал впервые. Видео опубликовано на YouTube-канале офиса президента.

«15 июля мы отмечаем важный день — день нашей государственности, День крещения Киевской Руси — Украины. Этот день — о связи, обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений», — сказал Зеленский.

В России День крещения Руси, которое в 988 году провел князь Владимир, отмечается 28 июля.

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Анастасия Лежепекова
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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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