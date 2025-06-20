Ликсутов назвал сроки запуска в Москве беспилотного поезда метро
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о развитии в столице беспилотных видов транспорта и в том числе новых технологий в метро.
По его словам, в правительстве города рассчитывают, что уже к концу этого года удастся запустить беспилотный поезд метро. Сначала он будет передвигаться ночью без пассажиров по инфраструктуре столичной подземки.
«В конце следующего года рассчитываем, что он уже поедет - с учетом высоких требований по безопасности и интенсивности движения в час пик - с пассажирами без специально обученного машиниста», - сказал Ликсутов.
По его словам, беспилотным поездом метро занимается та же команда, которая занималась разработкой беспилотного трамвая, который примерно в сентябре-октябре должен начать ездить по маршруту без человека, который имеет право им управлять. Ликсутов пояснил, что человек в кресле водителя будет выполнять исключительно мониторинговые функции, а в экстренном случае просто нажмет на кнопку.
Как отметил вице-мэр, «подобного трамвая с точки зрения его технических возможностей и беспилотного управления нет нигде в мире». «Дальше мы запустим второй трамвай. Где-то к 2030-му году где-то 30-40% парка трамваев будет полностью беспилотным».
Ранее в столичном метрополитене рассказывали о планах запустить беспилотный поезд метро на Большой кольцевой линии, где для этого создадут технологическую сеть 5-го поколения. Речь идет о поезде «Москва 2020» с дополнительным оборудованием.
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