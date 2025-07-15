В Москве вручили паспорт помогавшему из украинского тыла американцу

Помогавший российским военным из тыла ВСУ американец Дэниэл Мартиндейл получил паспорт гражданина России. Сотрудница МВД вручила ему документ в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Москве.

«Путь для меня стать российским гражданином был не из легких» — сказал американец на церемонии (цитата по ТАСС) и поблагодарил президента России Владимира Путина за такую возможность.

Паспорт гражданина России вручен Мартиндейлу по указу президента как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил присутствовавший на церемонии глава ДНР Денис Пушилин.

Мартиндейл сообщил, что родители рады его выбору. Также он хотел бы создать семью и растить детей в России. Однако он еще не решил, в каком регионе страны останется.

«Это очень сложный выбор между Донбассом, Мариуполем, если быть точнее, и Крымом», — пояснил уроженец Нью-Йорка. Он признался, что хочет издать книгу о том, как помогал российским спецслужбам во время военной операции на Украине. По его словам, рукопись уже «готова для редакции». В его планах ее также экранизировать.

Мартиндейл с 2022 по 2024 год находился на подконтрольной Украине территории и передавал российским силовикам информацию о местах дислокации ВСУ. Эти данные помогали военным наносить по ним удары «высокоточным оружием» с минимальным ущербом гражданской инфраструктуре, утверждали в штабе обороны ДНР.

Мартиндейл рассказал, что американский паспорт был его преимуществом и помог проехать через украинские города. Телефон для связи с российскими военными он получил с помощью беспилотника, а контакт поддерживал через мессенджер Telegram.

В октябре 2024 года его эвакуировали из-под Угледара. После этого американец заявил, что не хочет возвращаться в США и собирается остаться в России.