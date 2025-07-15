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Умер автор мультфильмов «Про собаку Розку» и «Латекс» Андрей Соколов

Фото: Андрей Соколов / VK
Фото: Андрей Соколов / VK

На 52-м году жизни скончался режиссер и аниматор Андрей Соколов, у него был рак, подтвердил РБК коллега умершего — Сергей Капков.

Он рассказал, что о смерти Соколова сообщила его мать. «У него была онкология», — сказал Капков.

Он поделился, что группа коллег-мультипликаторов поддерживала Соколова, а «одна из аниматоров была постоянно на связи с его мамой». «Дату прощания и похорон пока не знаем», — сказал Капков.

«Андрей Соколов <...> постановщик веселых мультфильмов, которые нравятся и взрослым, и детям. Это анекдот про озабоченного быка «Латекс», реприза про трех поросят «Хаш», приключения чукчи и эскимоса «К югу от севера», фантастическая комедия «Эволюция Петра Сенцова», архангельская сказка «Про собаку Розку», сериал «Планета Ай», приключенческая лента о дружбе красноармейца и инопланетянина «Товарищ со звезд», — написал Капков в своем телеграм-канале.

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Среди работ режиссера также значатся «Сердце зверя» (входит в сборник «Гора самоцветов»), «Елочка, гори!» (Сериал «Планета Ай»), «Пират и виолончель» и множество других.

Капков также рассказал, что Соколов «в последние годы» испытывал сложности с заказами, так как перессорился «почти со всеми студиями и работодателями». Вместе с тем, «не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днем с огнем не сыщешь».

Соколов родился в 1974 году в Москве. Он окончил курсы анимации «Студии Пилот» в 1995 году. С того же года он начал работать в студии — аниматором и сторрибордистом, провел там, как сотрудник, пять лет. Параллельно с работой в студии, Соколов учился в государственной академии сферы быта по специальности «инженер-технолог по производству мебели», он закончил ее в 1998-м. Кроме того, в 2000-х годах Соколов окончил ВГИК — факультет дополнительного образования (отделение режиссуры анимационного кино).

Дебютным фильмом молодого режиссера был Latex.

«Гора самоцветов» — российский анимационный сериал, выпускаемый студией «Пилот» с середины 2000-х годов. Каждый эпизод — это короткометражка по мотивам народных сказок разных народов России и стран бывшего СССР. Проект известен разнообразием художественных стилей и бережным отношением к культурному наследию.

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Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Софья Полковникова
аниматор онкология мультфильм
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