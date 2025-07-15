В Брянской области женщина получила ранения в результате атаки дронов

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Мирная жительница пострадала в селе Случевск Погарского район Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Женщину уже доставили в больницу, «где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заверил глава области.

Также, по словам Богомаза, ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом. Здание полностью уничтожено. Губернатор пообещал оказать материальную помощь и поддержку пострадавшим.

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью — 32 беспилотника. Еще 12 дронов уничтожили над территорией Воронежской области, три — над Липецкой областью и по одному в Ростовской и Курской областях. Над акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников.