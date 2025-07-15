 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области женщина получила ранения в результате атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Мирная жительница пострадала в селе Случевск Погарского район Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Женщину уже доставили в больницу, «где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заверил глава области.

Также, по словам Богомаза, ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом. Здание полностью уничтожено. Губернатор пообещал оказать материальную помощь и поддержку пострадавшим.

Последствия ударов БПЛА по Воронежу. Фото
Политика

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью — 32 беспилотника. Еще 12 дронов уничтожили над территорией Воронежской области, три — над Липецкой областью и по одному в Ростовской и Курской областях. Над акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров встретился с Си Цзиньпином. Подробности

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Politico: Трамп назвал победителя в украинском конфликте

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Материалы по теме
В результате атаки дронов в Воронеже пострадало здание детского сада
Политика
В Воронежской области в результате атаки дронов пострадали 16 человек
Политика
Несколько человек пострадали при падении обломков дрона в центре Воронежа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
ФИФА отдала Трампу оригинальный трофей клубного чемпионата мира Спорт, 11:46
Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения «Руси-Украины» Политика, 11:43
Как молодежь участвует в цифровой трансформации Отрасли, 11:40
Умер автор мультфильмов «Про собаку Розку» и «Латекс» Андрей Соколов Общество, 11:36
Отравившимися посетителями кафе в Екатеринбурге оказались выпускники вуза Общество, 11:36
Как унифицированные коммуникации стали стандартом для бизнеса Отрасли, 11:30
Часть сотрудников метро Екатеринбурга переведут на четырехдневную неделю Общество, 11:29
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Трамп заявил, что разочарован в Путине, но «не закончил иметь с ним дело» Политика, 11:25
Каллас сообщила, что в ЕС «очень близки» к новым санкциям против России Политика, 11:24
Спрос на айтишников падает. Как меняются их зарплатные амбицииПодписка на РБК, 11:21
Как бизнес и колледжи формируют кадровый резерв страны 11:19
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 11:19
Биткоин подешевел на $6 тыс. после рекорда. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:17
Федерации запретили публиковать результаты россиян на ЧМ по водным видам Спорт, 11:14