В Брянской области женщина получила ранения в результате атаки дронов
Мирная жительница пострадала в селе Случевск Погарского район Брянской области в результате атаки дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Женщину уже доставили в больницу, «где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — заверил глава области.
Также, по словам Богомаза, ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом. Здание полностью уничтожено. Губернатор пообещал оказать материальную помощь и поддержку пострадавшим.
За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 55 украинских БПЛА. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью — 32 беспилотника. Еще 12 дронов уничтожили над территорией Воронежской области, три — над Липецкой областью и по одному в Ростовской и Курской областях. Над акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников.
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