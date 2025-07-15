Последствия ударов БПЛА по Воронежу. Фото

Появились кадры с повреждениями после ударов БПЛА по Воронежу

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram

В Воронеже во время ночной атаки беспилотников пострадали 16 человек. Были сбиты 12 беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области», — сообщил он. Также обломками дронов были повреждены «торговые объекты» и автомобили, сообщил он.

После атаки один мужчина — в коме, у еще одного — повреждены легкие. Всего госпитализированы 13 человек.