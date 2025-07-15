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Общество ,  
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В Общественной палате предложили вернуться к системе 10-летнего обучения

Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Снизить средний возраст вступления в брак и рождения первого ребенка поможет возврат к системе десятилетнего обучения в школе, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, молодые специалисты задумываются о детях только к 27 годам из-за длительного обучения.

«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: десять лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — считает Рыбальченко (цитата по ТАСС).

В качестве примера эксперт напомнил о проекте «Эффективная начальная школа», в рамках которого школьники осваивают программу начальных классов за три года, а не за четыре. В результате знания учеников, которые закончили 10 и 11 классов, не отличаются, подчеркнул он.

Однако оценить реальное влияние меры можно будет только через десять лет после ее принятия, уточнил Рыбальченко.

Поэтому уже сейчас нужно обеспечивать для молодежи комплексную поддержку при создании семьи, считает член Общественной палаты. Он предложил бесплатный переход на вечернее и заочное обучение для молодых родителей и возможность бесплатно поступать на магистерские программы, а также снизить налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении детей, а также разработать доступные программы арендного жилья.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов заявил, что добиться повышения рождаемости в России не удается, поскольку граждане страны живут в свое удовольствие и руководствуются тем, что дети ограничивают личную свободу.

Рыбальченко тогда отметил, что последний год суммарный коэффициент рождаемости в России остается на достаточно низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения он должен быть на 0,7 больше.

В России вводят различные меры для повышения уровня рождаемости. Так, с 2018 года в стране действует программа «Семейная ипотека», которая предусматривает процентную ставку до 6% годовых для семей с детьми в возрасте до шести лет, а также для семей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Кроме этого, в России существует программа «Молодая семья». В рамках этой программы государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, средства предоставляются в виде субсидии, то есть деньги государству возвращать не нужно.

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Полина Харчевникова
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