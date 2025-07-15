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Военная операция на Украине ,  
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Степашин назвал действия Запада последней попыткой разбить Россию

Экс-премьер Степашин: Запад в последний раз пытается разбить Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Западные власти в украинском конфликте выступают не за Киев, они пытаются в последний раз разбить Россию, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

Он считает, что после подписания мирного договора у Запада изменится отношение к России.

«Ведь на самом деле [западные власти] воюют не за Украину, пытаются все-таки еще раз, может быть в последний раз, с последней попыткой разбить Россию», — сказал Степашин «РИА Новости».

По словам экс-премьера, из-за огромной территории, инфраструктуры и выдающихся традиций Россия «никому не удобна», поэтому ее пытаются «построить».

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Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что западные страны пытались перекроить Россию под себя после развала Советского Союза, но Москва готова защищать свои интересы.

После начала военной операции России на Украине страны Запада выступили в поддержку Киева. Они предоставляют Украине финансовую и военную помощь, а также вводят санкции против России.

В конце июня Путин сказал, что Запад агрессивен и настроен против России, что показывают его действия за последние годы. Москва выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Россия также считает санкции незаконными.

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