Сувенирную банкноту БРИКС напечатали тиражом в 10 тыс. экземпляров
Во Владимирской области напечатали 10 тыс. штук сувенирных банкнот БРИКС, сообщил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.
«Тираж в 10 тыс. экземпляров отпечатан в Киржачской типографии во Владимирской области — одном из ведущих российских предприятий по защищенной печати, — рассказал он «РИА Новости».
Идея создать уникальную купюру появилась во время поиска формы, которая бы визуально и концептуально объединила принципы многополярности, равноправия и стратегического партнерства БРИКС, добавил Катырин.
Новую символическую купюру БРИКС впервые показали президенту Владимиру Путину в октябре 2024 года. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «квазиденьгу» напечатал ТПП.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2025) представили новую символическую «купюру БРИКС» номиналом 200. На одной ее стороне изображены птицы из стран — основателей блока (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР), на другой — флаги государств — участников объединения. Купюры выпущены небольшим тиражом.
БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии. Оно возникло в июне 2006 года. Изначально в объединение входили четыре страны, но в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.
Цель организации — увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.
В 2023 году в объединение пригласили шесть государств — Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Эфиопию. Но Аргентина, когда ее президентом стал Хавьер Милей, отказалась от членства, а Саудовская Аравия до сих пор не определилась со вступлением, оставаясь в статусе приглашенной страны. В 2025 году членом БРИКС стала Индонезия.
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