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Главу свердловской редакции Ura.ru отправили в СИЗО

Силовики подозревают, что Аллаяров дал взятку своему дяде — начальнику местного отдела уголовного розыска. В редакции обвинения отвергают
Денис Аллаяров в Ленинском&nbsp;районном&nbsp;суде&nbsp;Екатеринбурга на предварительном слушании, 6 июня 2025 года
Денис Аллаяров в Ленинском районном суде Екатеринбурга на предварительном слушании, 6 июня 2025 года (Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press)

Главу свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова суд в качестве меры пресечения на время следствия отправил в СИЗО, сообщили РБК в пресс-службе судов Свердловской области.

Аллаярова арестовали на два месяца, до 4 августа. Против него ранее возбудили уголовное дело о взятке должностному лицу. Во время заключительного слова журналистов стали выгонять из зала, сообщила РБК главный редактор Ura.ru Диана Козлова. Она отметила, что к Аллаярову с вечера 5 июня не пускают юристов.

Ранее, 5 июня, в редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли следователи с обыском. На кадрах, которые показало информагентство, у силовиков в руках видна кувалда. Вскоре нескольких сотрудников издания задержали, двоих позднее отпустили. По сообщению Ura.ru, обыски также прошли дома у нескольких журналистов, в редакции изъяли технику и документы.

Ura.ru — информационно-аналитическое агентство, созданное в 2006 году. Его журналисты работают в Екатеринбурге (главный офис), Челябинске, Тюмени, Кургане, Перми, Ханты-Мансийске, Салехарде, Сургуте, Нижневартовске, Новом Уренгое, Ноябрьске.

На следующий день, 6 июня, силовики вновь пришли с обыском в Ura.ru в Екатеринбурге. Сотрудники в качестве свидетеля допросили Козлову.

Следователей заинтересовали «источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». Сотрудники СК считают, что Аллаяров дал взятку своему дяде — начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову, которого ранее задержали в рамках расследования другого преступления, отмечает Ura.ru. Информагентство полагает, что Карпов мог оговорить Аллаярова, чтобы облегчить «свою участь» по другому обвинению.

Козлова отметила, что «второго фигуранта», который якобы дал Аллаярову взятку в 20 тыс., отпустили.

«Масштаб силовой акции для нас изначально был непонятен: напомним, из-за подозрения в адрес сотрудников одного из подразделений была заблокирована работа всего агентства — самого крупного нестоличного интернет-СМИ России», — сказала главред.

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева назвала обыски в офисе Ura.ru попыткой уничтожить журналистику в отдельном регионе. «Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — написала член СПЧ. Ситуацию с обысками Меркачева назвала опасной для общества.

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Полина Дуганова, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
новости Ura.ru обыск СИЗО взятка мера пресечения
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