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Военная операция на Украине ,  
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Военный США признал вину в передаче секретных данных на сайте знакомств

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Bernd Weißbrod / DPA / ТАСС
Фото: Bernd Weißbrod / DPA / ТАСС

Отставной офицер армии США, работавший гражданским специалистом в ВВС, признал себя виновным в сговоре с целью передачи секретной информации о конфликте России с Украиной на иностранном сайте знакомств, пишет AP.

64-летний Дэвид Слэйтер, имевший допуск к информации под грифом «совершенно секретно» на своей работе в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффатт в Небраске, признал себя виновным по одному пункту обвинения перед федеральным мировым судьей 10 июля.

Он вышел в отставку с должности подполковника армии в 2020 году и работал в засекреченном помещении на базе примерно с августа 2021 года по апрель 2022 года. Он посещал брифинги по конфликту России и Украины, имевшие гриф «совершенно секретно», говорится в судебных документах. Он был арестован в марте 2024 года.

Слэйтер признал, что участвовал в сговоре с целью передачи секретной информации, которую он узнавал на брифингах. Он передавал данные через иностранный сайт знакомств неназванному соучастнику, утверждавшему, что она женщина, живущая на Украине. Эта информация, имевшая гриф «секретно», касалась военных целей и возможностей российской армии, пишет AP.

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«Обвиняемый знал и имел основания полагать, что такая информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или в интересах иностранного государства», — говорится в соглашении о признании вины.

Согласно обвинению, соучастница регулярно просила Слэйтера прислать ей секретную информацию. В одном сообщении она называла его «мой любимый секретный информатор!». В другом она подписалась: «Ты мой секретный агент. С любовью». В еще одном сообщении она написала: «Дэйв, я надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный «сюрприз» для [президента России Владимира] Путина! Ты мне расскажешь?»

В судебных документах не указано, кем был соучастник и работал ли он на Украину или Россию. Также не указано, какой именно сайт знакомств использовал Слэйтер.

Бывший военный останется на свободе до вынесения приговора, которое запланировано на 8 октября. Прокуроры и его адвокаты согласились, что он должен отбыть наказание от пяти до семи лет заключения. Максимальное наказание по данному обвинению составляет десять лет лишения свободы.

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