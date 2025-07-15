Лавров встретился с Си Цзиньпином
Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с министрами иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включая главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, передает корреспондент РБК.
Позднее российская делегация также провела двухстороннюю встречу с Си Цзиньпином.
Министерская встреча ШОС проходит в Тяньцзине, расположенном на берегу Бохайского залива. С 31 августа по 1 сентября там же состоится саммит объединения.
Лавров прибыл с визитом в КНР 13 июля. В тот же день он провел встречу с главой МИД Ван И в бамбуковой роще в Пекине. Политики, в частности, обменялись мнениями по поводу Корейского полуострова, украинского кризиса, ядерных и других вопросов Ирана. Визит Лаврова продлится до 15 июля.
До этого министры пообщались на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 10 июля.
ШОС была основана 15 июня 2001 года на базе формата «Шанхайской пятерки», в котором Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах.
Помимо этих пяти стран сейчас в объединение входят Индия, Пакистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия.
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