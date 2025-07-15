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Политика ,  
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Лавров встретился с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин провел общую встречу с главами министерств иностранных дел стран ШОС, в том числе с Лавровым. Российская делегация также провела двухстороннюю встречу с председателем Китая

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился с министрами иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включая главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, передает корреспондент РБК.

Позднее российская делегация также провела двухстороннюю встречу с Си Цзиньпином.

Министерская встреча ШОС проходит в Тяньцзине, расположенном на берегу Бохайского залива. С 31 августа по 1 сентября там же состоится саммит объединения.

Лавров прибыл с визитом в КНР 13 июля. В тот же день он провел встречу с главой МИД Ван И в бамбуковой роще в Пекине. Политики, в частности, обменялись мнениями по поводу Корейского полуострова, украинского кризиса, ядерных и других вопросов Ирана. Визит Лаврова продлится до 15 июля.

До этого министры пообщались на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 10 июля.

ШОС была основана 15 июня 2001 года на базе формата «Шанхайской пятерки», в котором Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан обсуждали вопросы, связанные с укреплением доверия в военной сфере в приграничных районах. 

Помимо этих пяти стран сейчас в объединение входят Индия, Пакистан, Узбекистан, Иран и Белоруссия. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия.

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Си Цзиньпин Сергей Лавров Китай ШОС
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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