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Военная операция на Украине ,  
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Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Ван И и Сергей Лавров
Ван И и Сергей Лавров (Фото: МИД России)

Во время встречи в Пекине главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили отношения с США и дальнейшее урегулирования конфликта на Украине, сообщает МИД России.

«Стороны также обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в беседе они затронули ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове.

Лавров и Ван И обсудили отношения с США и урегулирование на Украине
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МИД КНР также опубликовал заявление по итогам встречи министров. Ведомство подтвердило, что Лавров и Ван И обменялись мнениями по поводу Корейского полуострова, украинского кризиса, ядерных и других вопросов Ирана. Помимо этого, китайский министр заявил, что китайско-российские отношения являются наиболее «стабильными, зрелыми и стратегически ценными» среди крупных стран в современном мире.

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Марко Рубио и Сергей Лавров

Лавров прибыл в Пекин утром 13 июля для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит министра продлится до 15 июля.

Ранее Лавров совершил визит в Малайзию, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретился с госсекретарем США Марко Рубио. Как рассказала позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова, приоритетной темой их разговора являлась Украина, подробности она не уточнила.

После визита в Малайзию российский министр также посетил КНДР, где провел переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи и лидером страны Ким Чен Ыном.

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Полина Харчевникова
Сергей Лавров Ван И украинский конфликт США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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