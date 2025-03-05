В США раскрыли схему воровства билетов на концерты Тейлор Свифт

Тейлор Свифт (Фото: Darryl Dyck / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура округа Куинс города Нью-Йорка 4 марта сообщила о предъявлении обвинений двум подозреваемым в краже и последующей перепродаже билетов на концерты Тейлор Свифт и других популярных исполнителей. Согласно заявлению прокуратуры, 20-летний Тайрон Роуз из Ямайки и 31-летняя Шамара Симмонс из Нью-Йорка обвиняются в краже в особо крупном размере, преступном сговоре и неправомерном доступе к информации.

Билеты удалось украсть двум сотрудникам находящегося в Ямайке подрядчика популярного американского сервиса по продаже билетов StubHub. По данным прокуратуры, одним из этих сотрудников был Роуз, который отправлял ссылки на билеты живущим в Нью-Йорке Симмонс и ее соучастнику вместо того, чтобы отправить их тем, кто действительно совершил покупку. Затем Симмонс и ее партнер, скончавшийся на момент ее ареста, загружали и перепродавали билеты на StubHub.

Согласно данным прокуратуры, таким образом обвиняемым удалось получить доступ к 350 заказам и украсть почти 1000 билетов, большинство из них — на концерты певицы Тейлор Свифт в рамках ее последнего тура Eras Tour, а также на выступления Адель, Эда Ширана, игры Национальной баскетбольной ассоциации и матчи Открытого чемпионата США по теннису. Общая сумма, на которую были украдены билеты, оценивается в $635 тыс.

Главный юрист StubHub Марк Стримс сообщил, что компания оповестила о краже билетов правоохранительные органы Нью-Йорка, Ямайки и компанию-подрядчика, где работал Роуз, сразу же, как ей стало об этом известно, при этом StubHub уже прекратил сотрудничество с последней. Он добавил, что StubHub возместил покупателям всю стоимость украденных билетов и ужесточил меры безопасности для защиты данных своих клиентов.