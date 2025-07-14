Лукашенко предложил Беглову забрать лазурные автобусы на техобслуживание

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым заявил, что Белоруссия готова забирать проданную Петербургу технику на техническое обслуживание, пишет «РБК Петербург».

Лукашенко и Беглов на встрече обсудили сотрудничество в части поставок коммунальной техники и общественного транспорта.

«Мы будем стараться так, чтобы даже те, кто в этом очень заинтересован, <...> не «пиарились» на том, что где-то есть какая-то неисправность у нашей техники, — заявил Лукашенко. — Я говорил вам, в чем причина: здесь не только конкуренция, здесь еще и обслуживание».

Белоруссия готова взять технику на обслуживание, «чтобы полностью за нее отвечать», добавил Лукашенко.

Петербургский комитет по транспорту отказался от комментариев, пишет «РБК Петербург».

Вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале по итогам встречи заявил, что поставляемая со стороны Белоруссии техника «удовлетворяет всем современным требованиям по качеству и безопасности эксплуатации».

Первую партию белорусских лазурных автобусов власти Петербурга получили в апреле 2022 года. Городу поставляют технику таких производителей, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод (автобусы) и «Белкоммунмаш» (троллейбусы).

В течение двух лет в Петербурге периодически происходят ЧП, связанные с лазурными автобусами. К примеру, в феврале этого года лазурный автобус полностью сгорел на территории автобусного парка в Приморском районе. Годом ранее маршрутный автобус № 179 загорелся на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка.