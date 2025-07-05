Астронавт NASA с борта МКС сняла на фото редкий вид молний

Фото: Astro_Ayers / X

Астронавт NASA Николь Айерс опубликовала в соцсети Х (Twitter) фотографию редкого атмосферного явления — спрайта.

«Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт», — написала Айерс.

Спрайт — редкое атмосферное явление, электрический разряд над грозовыми облаками в верхних слоях атмосферы (мезосфере). Спрайт выглядит как молнии разных цветов, направленные вверх. Впервые их сфотографировали в начале июля 1989 года.

Астронавт отметила, что такие явления вызываются «интенсивной электрической активностью в грозах». По ее словам, фотографии спрайтов с МКС помогают ученым лучше понять природу этого явления.

Айерс отправилась на орбиту в середине марта в составе миссии Crew-10. Кроме нее в команду вошли астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков и астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Такуя Ониси. Корабль запустили на орбите с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

На корабле Crew-10 на Землю вернулись астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, которые застряли на орбите летом 2024 года. Уилмор и Уильямс должны были провести на орбите несколько дней, но не смогли улететь вовремя из-за проблем с кораблем Starliner.