Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

С 15 июля Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, говорится в сообщении на сайте МИД республики.

С вступлением решения в силу Латвия также прекратила выдачу виз по паспортам, не содержащим биометрические данные, а также прекратила принимать заявления на вид на жительство от граждан России, у которых нет таких паспортов.

Также с 15 июля гражданам России, имеющим действующую Шенгенскую визу в паспорте без биометрических данных, будет запрещен въезд на территорию Латвии как через внешние, так и через внутренние границы.

В то же время после вступления решения в силу граждане России, имеющие ранее выданные Латвией долгосрочные визы и виды на жительство, смогут продолжать находиться в Латвии. Также им будет предоставлен 6-месячный переходный период до 15 января 2026 года, в течение которого они должны обменять загранпаспорт на новый.

С 1 июня россияне также не могут поехать по заграничному паспорту без биометрической информации в Литву. Правило не распространяется на россиян, которые едут транзитом через территорию Литвы по железной дороге из Калининграда на территорию России и обратно.

Ранее о прекращении приема небиометрических паспортов граждан России уже объявили Франция, Дания, Исландия, Чехия и Эстония.