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Политика ,  
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Эстония решила не принимать россиян с одним из типов загранпаспортов

Эстония решила принимать россиян только с биометрическими паспортами
Эстония вслед за Данией и Чехией перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта россиян. В российском МИДе называли такие ограничения «недружественным шагом»
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Эстония перестанет признавать небиометрические заграничные паспорта российских граждан. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте эстонского МИДа. Ограничительная мера начнет действовать с 31 марта.

В сообщении эстонского внешнеполитического ведомства говорится, что небиометрические загранпаспорта, выдаваемые Россией, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и несут в себе «различные риски для безопасности». Кроме того, небиометрические документы не содержат электронного носителя информации, поэтому нет возможности сопоставить персональные данные владельца паспорта с данными, записанными на чипе.

Биометрический паспорт выглядит как традиционный бумажный документ, в который встроен чип. На него записываются паспортные данные владельца, цифровая фотография и биометрические данные — отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие. Распознать электронный паспорт можно по золотистому значку в нижней части обложки.

Россияне с небиометрическими паспортами, у которых есть вид на жительство в Эстонии или другом государстве — члене Евросоюза, должны обратиться за получением биометрического паспорта. Подать заявление необходимо до 30 сентября 2025 года.

Эстония станет уже третьей страной, которая отказалась признавать небиометрические заграничные паспорта россиян. Ранее аналогичное ограничение ввели Дания и Чехия. В МИД России назвали такое решение «очередным недружественным шагом». На уровне ЕС также не признаются паспорта, которые выдаются на территории ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

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Теги
Милена Костерева
Эстония Россия биометрический паспорт МИД
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