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Политика ,  
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Суд отменил штраф молдавского священника за паломничество по России

Суд в Молдавии отменил штраф, наложенный на настоятеля православной Свято-Георгиевской церкви Кишинева отца Николая Флоринского за паломничество по святым местам России, сообщила в понедельник адвокат Алина Палий. Ее слова передает «РИА Новости».

«Батюшка Николай Флоринский, поздравляю, мы выиграли», — написала Палий на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее настоятелю выписали штраф на €2 тыс. за паломничество по России. По его словам, служители церкви в 2024 году посетили святые места в России по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Фото:Александр Густав / Shutterstock

В апреле правоохранительные органы Молдавии помешали епископу Православной церкви Маркелу вылететь из Кишинева в Иерусалим за Благодатным огнем. По словам священнослужителя, сотрудники аэропорта провели досмотр, составили протокол, а паспорт ему вернули только после того, как самолет улетел. Причину досмотра они не объяснили.

В Московском патриархате призвали провести расследование и наказать виновных в связи с задержанием Маркела. Там отметили, что представители другой действующей в Молдавии митрополии — Бессарабской — не встречают препятствий со стороны властей и участвуют в принесении Благодатного огня.

Сам Маркел ранее говорил, что Румынская православная церковь и правительство Молдавии настроены против православной церкви государства, которая является частью РПЦ.

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Евгений Вахляев
Молдавия священник штраф РПЦ
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