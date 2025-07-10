Приднестровье сообщило о попытках Молдавии завербовать жителей

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Молдавские спецслужбы, в частности Служба информации и безопасности, активизировали вербовку граждан Приднестровья, подающих документы на вступление в гражданство Молдавии. Цель — получение информации в ущерб безопасности Приднестровья, сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) республики.

В частности, приднестровцев пытаются склонить к сотрудничеству при оформлении гражданства, угрожая отказом. Тем, кто соглашается, обещают финансовую поддержку, но в итоге готовят компроматы на граждан ПМР, в связи с чем те «находятся в безвыходной ситуации» и уже не могут отказаться от сотрудничества.

«Выясняют их место работы и ведомственную принадлежность, а затем путем шантажа подталкивают их к сотрудничеству с СИБ РМ взамен на получение гражданства РМ, склоняя к собственноручному написанию подписки о сотрудничестве. При согласии обещают решить вопрос со сдачей экзамена на знание Конституции РМ и румынского языка, который в связи с новыми поправками <...> необходим приднестровцам для получения гражданства», — говорится в сообщении.

В январе президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности оказать материальную помощь Приднестровью в условиях энергокризиса в непризнанной республике при условии замены российских миротворцев миссией под эгидой ООН или Евросоюза.

В мае президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что вооруженный конфликт в Приднестровье будет означать прямое столкновение России и НАТО, такое же мнение он высказывал двумя годами ранее. Он отметил, что все противоречия между Молдавией и Приднестровьем необходимо разрешать «исключительно мирными способами».

Приднестровская Молдавская Республика заявила об отделении от Молдавии в 1990 году, до 1992 года там шли боевые действия, которые закончились подписанием соглашения «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова».



Россия, как и другие члены ООН, не признает независимость этого образования. Российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года, когда завершилась активная фаза конфликта.