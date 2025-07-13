При атаке дрона в Шебекино пострадали пять человек

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он приехал с рабочей поездкой в Шебекино и поговорил местными жителями, в том числе с прихожанами одного из храмов.

«Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — написал он в своем телеграм-канале.

Одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, еще четверо пострадавших — бойцы самообороны, у них баротравмы. Всем раненым оказали медицинскую помощь.

Кроме этого, в результате атаки дрона был поврежден один автомобиль.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом пострадала женщина.

Ранее в тот же день из-за удара дрона загорелась крыша «Белгород Арены», где в момент атаки проходили занятия. Также был поврежден социальный объект. Пострадавших, по предварительным данным, в обоих случаях нет.