При атаке дрона в Шебекино пострадали пять человек
В результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он приехал с рабочей поездкой в Шебекино и поговорил местными жителями, в том числе с прихожанами одного из храмов.
«Во время разговора доложили: ВСУ ударили FPV-дроном, в результате детонации ранены пять человек», — написал он в своем телеграм-канале.
Одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, еще четверо пострадавших — бойцы самообороны, у них баротравмы. Всем раненым оказали медицинскую помощь.
Кроме этого, в результате атаки дрона был поврежден один автомобиль.
Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ. Так, накануне в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника на многоквартирный жилой дом пострадала женщина.
Ранее в тот же день из-за удара дрона загорелась крыша «Белгород Арены», где в момент атаки проходили занятия. Также был поврежден социальный объект. Пострадавших, по предварительным данным, в обоих случаях нет.
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