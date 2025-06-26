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Лукашенко назвал российские автомобили хорошими, но «пока не Mercedes»

Лукашенко: российские автомобили хорошие, но пока не Mercedes
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил российский автопром, заявив о необходимости сохранить и развивать все то, что досталось от СССР, и все то, что «еще дышит на сегодняшний день». Об этом глава государства сказал на Евразийском экономическом форуме в Минске, трансляцию которого вел Кремль.

«На примере России мы видим: когда побежал Запад — с большим трудом, но Россия пытается (и многое сделала в этом плане) реанимировать свои производства, которые были на достаточно высоком уровне в Советском Союзе. Даже в автомобилестроении: возьмите Lada, «Москвич» и «Жигули», как мы их называли. Есть нормальные автомобили. Может, пока не Mercedes, но хорошие автомобили», — отметил Лукашенко.

По его словам, подобная работа проводится и в других отраслях экономики, но для этого надо «ни в коем случае не смотреть по сторонам».

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В апреле Лукашенко заявил, что автопром России и Белоруссии скоро обгонит Mercedes — в течение трех-четырех лет при правильном подходе. Белорусский лидер подчеркнул, что у союзных стран есть все необходимые компетенции и профессиональные школы для развития собственного автопрома. По его словам, уже сейчас в союзных странах начали выпускать вполне достойные автомобили, включая модели вроде «Москвича» и «Жигулей». «Как-нибудь мы это переживем. Основа у нас есть», — подчеркнул он.

В декабре 2024 года пресс-служба Национальной академии наук (НАН) Белоруссии сообщила, что Белоруссия и Россия думают над созданием совместного предприятия по производству электромобилей.

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Персоны
Полина Дуганова
Александр Лукашенко Белоруссия Россия отечественный автопром автопром Mercedes Lada
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Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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