Власти скорректируют меры по защите Ленинградской области
Власти Ленинградской области скорректируют меры по защите региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Дрозденко.
В частности, речь идет об акватории Финского залива и воздушного пространства области. Такое решение было принято на совещании оперативного штаба по обеспечению безопасности.
«С учетом текущей обстановки вместе с силовыми ведомствами будем корректировать необходимые меры по защите акватории Финского залива и воздушного пространства Ленобласти», — написал он.
7 июля в Ленинградской области усилили меры безопасности из-за участившихся налетов БПЛА.
Губернатор поручил обеспечить дежурство машин с мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) возле мест проведения массовых мероприятий. Ограничения мобильной связи будут действовать избирательно.
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