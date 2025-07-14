Комитет Думы одобрил увеличение госпошлин за документы и номера на авто

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об увеличении пошлин для автовладельцев. Карточка законопроекта опубликована в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Предложить Совету Государственной думы включить законопроект в проект порядка работы Государственной думы 15 июля 2025 года для рассмотрения в первом чтении», — говорится в заключении комитета.

В частности, документ предполагает, что размер пошлины за выдачу водительского удостоверения увеличится вдвое. За права в пластике придется заплатить 4000 руб., а за документ нового поколения — 6000 руб. В два раза увеличится и стоимость удостоверений международного образца — до 3200 руб.

Также автомобилистов ожидает увеличение пошлин за паспорт ТС в полтора раза — с 800 до 1200 руб., а за внесение изменений в уже выданный — с 350 до 525 руб.

За выдачу свидетельства о регистрации, возможно, придется платить в три раза больше: до 1,5 тыс. руб. за документ на бумаге и до 4,5 тыс. — в пластике.

Подорожают также и автомобильные регистрационные знаки. Новая цена стандартных номеров — 3000 руб., а для мотоциклов и прицепов — 2250 руб.