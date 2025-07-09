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Новые законы в России ,  
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В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет

РОАД: за авто старше 15 лет следует платить повышенный транспортный налог
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Наталья Чернохатова / URA.ru / TACC
Фото: Наталья Чернохатова / URA.ru / TACC

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагает ввести повышенный транспортный налог для владельцев транспортных средств старше 15 лет. Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране, заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия в авторетейле. По его словам, соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами.

«В законе мы хотим сформулировать основные базовые понятия: что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор. Прописать, какое должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины», — цитирует Подщеколдина портал Autonews.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Разрабатываемый законопроект также обяжет владельцев старых машин проходить техосмотр дважды в год. Его авторы считают, что нужно отслеживать весь цикл эксплуатации транспортного средства с момента, когда его выпустили с конвейера, и до утилизации.

Согласно данным РОАД, средний возраст автомобиля в России составляет 16 лет, причем большинство — более 39,75 млн авто из 55 млн — уже старше десяти лет.

    

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Денис Малышев
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