В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предлагает ввести повышенный транспортный налог для владельцев транспортных средств старше 15 лет. Эта мера позволит замедлить устаревание автопарка в стране, заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин на пресс-конференции, посвященной итогам первого полугодия в авторетейле. По его словам, соответствующий законопроект находится сейчас на согласовании с юристами.
«В законе мы хотим сформулировать основные базовые понятия: что такое автомобиль, что такое дилер, кто такой автопроизводитель, кто такой дистрибьютор. Прописать, какое должно быть обслуживание и каким должен быть срок использования машины», — цитирует Подщеколдина портал Autonews.
Разрабатываемый законопроект также обяжет владельцев старых машин проходить техосмотр дважды в год. Его авторы считают, что нужно отслеживать весь цикл эксплуатации транспортного средства с момента, когда его выпустили с конвейера, и до утилизации.
Согласно данным РОАД, средний возраст автомобиля в России составляет 16 лет, причем большинство — более 39,75 млн авто из 55 млн — уже старше десяти лет.
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