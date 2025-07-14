В Сербии сообщили о тяжелых переговорах по санкциям из-за доли «Газпрома»
Переговоры Сербии с США по поводу санкций против энергокомпании NIS идут тяжело, сообщила министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. Цель Сербии — не допустить их вступления в силу, уточнила глава Минэнерго.
Сербия пытается избежать санкций, чтобы сохранить стабильность поставок и цен на топливо, подчеркнула Джедович-Ханданович. По ее словам, сложность ведения переговоров обусловлена тем, что страна находится в незавидном положении между двумя державами — Россией и США. Несмотря на препятствия, Сербия будет «всеми силами бороться за продолжение диалога с обеими сторонами, чтобы защитить» свои интересы, сказала министр.
NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Владеет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево под Белградом и сетью из более чем 400 АЗС.
США в начале января ввели масштабные санкции против российского энергосектора. Вашингтон также потребовал от Белграда полностью вывести российский капитал из NIS, чтобы избежать санкций против энергокомпании и сохранить работу предприятия. Сербия заявила, что не будет «отнимать NIS» у России из-за американских санкций.
Вашингтон несколько раз откладывал введение санкций. 27 июня власти США приняли такое решение уже в четвертый раз (до 29 июля). Сейчас «Газпром нефти» принадлежит почти 45% акций NIS, «Газпрому» — еще 11%, остальная часть — у Сербии и миноритариев.
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