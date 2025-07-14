Суд постановил вернуть издательству АСТ книги Акунина

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

2-й Западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ вещественные доказательства по делу писателя Бориса Акунина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом РБК сообщил адвокат писателя Олег Дубинин.

Среди изъятых вещей оказались в том числе подшивки документов и книги, которые забрали в ходе обысков. Банковские счета писателя останутся под арестом. Их заблокировали в рамках исполнения приговора в части взыскания штрафов.

14 июля Акунина заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в нарушении трех статей Уголовного кодекса — о содействии террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Также суд постановил взыскать с Акунина штраф в размере 400 тыс. руб. и на четыре года запретил ему администрировать сайты.

Одним из поводов для возбуждения уголовного дела стал, в частности, разговор писателя с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), записанный без ведома Акунина. В основу обвинения также лег пост писателя от 18 февраля 2024 года, опубликованный в его телеграм-канале. В нем писатель заявил, что больше не верит в эволюционные перемены в России. Третьим эпизодом стало нарушение законодательства об иностранных агентах: по версии обвинения, с 11 января по 24 апреля 2025 года Акунин разместил не менее 33 материалов без соответствующей маркировки.