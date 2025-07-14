Одна из пострадавших от удара молнии лежит в реанимации, другая — в кардиологии

Врачи описали состояние пострадавших от удара молнии по пляжу женщин

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Двух женщин доставили в алексинскую районную больницу в Тульской области после удара молнии по пляжу в местном селе Бунырево, сообщила и.о. главврача медучреждения Надежда Маякова, передает «Первый Тульский».

Со слов руководительницы больницы, одну из пострадавших направили в кардиологическое отделение, она находится в удовлетворительном состоянии. Другая женщина лежит в реанимации в тяжелом состоянии.

Молния ударила в пляж около 13:00 мск, в результате инцидента погибли трое человек, включая ребенка. Мальчик был жителем города Алексина, двое других умерших — мужчина и женщина — москвичи, отметил глава администрации Алексина Павел Федоров. Погибший мальчик — подросток 14 лет, отметил телеканал.

Пострадали семеро человек, включая троих детей, уточнил телеканал. В региональном минздраве сообщили, что двое из них, мужчина и подросток, от госпитализации отказались.

Прокуратура Тульской области начала проверку соблюдения законодательства касательно организации летнего отдыха граждан на водном объекте из-за гибели на реке Оке в парк-отеле «Шахтер» троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, сообщили в надзорном ведомстве.

Следователи также организовали проверку «по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе в результате удара молнии».