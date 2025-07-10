В Ярославле экс-депутата приговорили к 7 годам за поджог ресторана

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Кировский суд Ярославля вынес приговор по делу о поджоге ресторана «Сквер» в центре города 30 октября 2023 года. 36-летнему обвиняемому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Местный житель признан виновным по двумя статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 111 (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом).

«В октябре 2023 года в ночное время мужчина поджег две бутыли с зажигательной смесью и бросил их на летнюю веранду кафе «Сквер». При этом он достоверно знал, что в помещении находятся посетители», — говорится в сообщении пресс-службы.

При пожаре одна из посетительниц получила термические ожоги до 23% поверхности тела, владельцу сгоревшей полностью веранды был причинен материальный ущерб в размере более 11 млн руб.

Фото: Прокуратура Ярославской области / Telegram Фото: Прокуратура Ярославской области / Telegram Фото: Прокуратура Ярославской области / Telegram

«В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 6 млн 200 тыс. руб.», — добавили в управлении СКР по Ярославской области.

При этом суд отказал владельцу заведения в иске о возмещении имущественного ущерба, поскольку «материальный ущерб полностью возмещен подсудимым», сообщили в Ярославском областном суде. Там отметили, что судебный приговор в законную силу еще не вступил.

«Ярославль-онлайн» уточняет, что на скамье подсудимых оказался экс-депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов. По данным издания, его семья оплатила лечение получившей ожоги посетительницы. 38-летняя женщина перенесла четыре операции, также она была вынуждена обратиться к психологу во время реабилитации.

После вынесения приговора Соколов признался журналистам в зале суда, что ожидал меньший срок.

«Многовато по срокам. Но в целом справедливый приговор. Что говорить?» — сказал бывший депутат. По его словам, он рассчитывал, что ему назначат шесть лет колонии.