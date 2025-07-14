Во Франции лошадь сбежала с парада в честь Дня взятия Бастилии

Во Франции лошадь сбежала с парада в честь Дня взятия Бастилии. Видео

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В Париже во время парада в честь Дня взятия Бастилии одна лошадь сбежала, а вторая упала вместе с наездником.

На кадрах, которые транслировали по французскому телевидению, показали лошадь без всадника, которая покидает строй. Через несколько секунд видно, как вторая лошадь упала вместе с наездником, но позже смогла подняться, а кавалерист взял ее под уздцы.

«Ай-ай-ай», — прокомментировал ситуацию один из телеведущих.

День взятия Бастилии — национальный праздник, посвященный восстанию парижан 14 июля 1789 года, когда была взята крепость-тюрьма Бастилия. Эти события положили начало Великой французской революции. Постановление о праздновании этого события было принято 6 июля 1880 года.