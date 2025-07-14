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Власти Эстонии официально переименовали Русский театр в Таллине

Фото: Diego Delso / Wikipedia
Фото: Diego Delso / Wikipedia

Русский театр в Таллине официально получил название Театр Сюдалинна (Südalinna Teater), передает телерадиокомпания ERR. Переименование произошло в соответствии с указом министра культуры Эстонии Хейди Пурги.

Как отмечает издание, одновременно с названием изменен и устав театра. В его новой редакции появилось положение о миссии театра — развивать театральную культуру в Эстонии, обеспечивать доступ к театральному искусству для представителей разных культур и языков, а также содействовать сплоченности общества через актуальные и социально значимые темы.

С 1948 года театр носил название Государственный русский драматический театр Эстонии, с 2005-го он стал называться Русским. Это единственный профессиональный репертуарный театр Эстонии (из 61 зарегистрированного в республике), который работает на русском языке. По данным эстонского департамента статистики, русский является родным языком для порядка 380 тыс. жителей страны.

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О предстоящей смене названия стало известно в июне 2025 года. Директор театра Анне-Ли Пяйв пояснила тогда, что это «стратегическое» решение, продиктованное «внешними обстоятельствами».

«Название «Сюдалинн» выбрано как нейтральное и уже давно использовалось как внутренний слоган театра», — сообщила она.

По ее словам, из-за прежнего названия театр потерял страницу в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), где было 17 тыс. подписчиков. Администрация соцсети заблокировала аккаунт.

Также в июне Минкультуры Эстонии решило уменьшить государственное финансирование театра в будущем году на 15%, сообщило ERR. По данным издания, в 2025 году общий бюджет театра составляет €4,8 млн, из них €2,5 млн — это государственная дотация на частичное покрытие заработной платы.

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