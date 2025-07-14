В Кремле ответили на просьбу графа Шереметева вернуться в Россию

Пётр Шереметев (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

МИД России получил переданное российским посольством во Франции письмо от графа Пьера Шереметева, в котором тот просит о возвращении на историческую Родину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Наш МИД информировал, что было такое обращение [от графа Шереметева]. Мы [Кремль] получили эту информацию», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что желание Шереметева репатриироваться «можно только приветствовать».

Пьер Шереметев — потомок русского дворянского рода, представители которого покинули страну после Октябрьской революции 1917 года. На протяжении многих лет возглавлял парижскую Консерваторию имени Сергея Рахманинова и участвовал в развитии российско-французского культурного сотрудничества.

Диппредставительство России в Париже передало в Москву письмо Шереметева ранее в июле. Послание адресовано президенту Владимиру Путину. Песков тогда сказал, что Кремль не получал подобного письма.

В письме Шереметев говорит, что хочет провести остаток жизни в России, таким образом исполнить волю его отца. Граф также уведомил, что хочет перевезти в Россию свое имущество и коллекции.