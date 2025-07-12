Посольство во Франции передало Путину письмо графа Шереметева с просьбой
Посольство России во Франции передало в Москву письмо от графа Пьера Шереметева, адресованное президенту Владимиру Путину, с просьбой о содействии в возвращении на историческую родину. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба диппредставительства.
«Было передано в Москву по соответствующим каналам», — уточнили в посольстве.
Пьер Шереметев — потомок русского дворянского рода, представители которого покинули страну после Октябрьской революции. На протяжении многих лет возглавлял парижскую Консерваторию имени Сергея Рахманинова и участвовал в развитии российско-французского культурного сотрудничества.
В Кремле не получали письмо графа Шереметева о содействии его возвращению в Россию.
«К сожалению, мне ничего не известно о таком обращении. Пока к нам не дошло», — заявил 9 июля каналу RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О намерении Шереметева переехать из Франции в Россию ранее сообщила «Российская газета», опубликовав письмо графа российскому президенту.
«Я — старший потомок из рода графов Шереметевых, хочу исполнить последнюю волю моего отца графа Петра Петровича Шереметева и вернуться в Россию, чтобы провести здесь остаток своих дней и упокоиться в земле наших предков», — говорится в письме.
Шереметев также выразил желание перевезти в Россию свое имущество и коллекции.
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