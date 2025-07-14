СВР сообщила о планах НАТО использовать Молдавию для войны с Россией
НАТО ведет активную подготовку к тому, чтобы использовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.
«По поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, НАТО решила ускорить трансформацию Молдавии в «передовой плацдарм альянса на восточном фланге», чтобы сделать территорию страны пригодной для быстрой переброски сил альянса к границам России, уточняет СВР.
Для этого НАТО переходит на европейскую железнодорожную колею и повышает пропускную способность мостов, а также строит логистические хабы, крупные склады и площадки для хранения боевой техники, считает служба.
Кроме этого, как уточнило ведомство, молдавские аэропорты Маркулешты и Бельцы модернизируют для приема большого количества военной авиации.
Молдавия не является членом НАТО. Но в январе 2022 года правительство страны утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP), согласно которому Молдавия будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности.
При этом власти Молдавии не раз заявляли, что страна не планирует вступать в НАТО, так как принцип нейтральности закреплен в ее Конституции. Глава Минобороны страны Анатолий Носатый заявил в январе 2023 года, что Молдавия не готова стать членом блока из-за несоответствия его стандартам.
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