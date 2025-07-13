В Молдавии назвали фейком данные о гибели молдавских солдат на Украине
Информация о гибели молдавских солдат на Украине является ложью, которая распространяется с целью манипулирования общественным мнением, заявило порталу Deschide в Министерстве обороны Молдавии.
Так в Минобороны Молдавии отреагировали на просьбу портала прокомментировать сообщения о том, что на одном из полигонов ВСУ в конце июня погибли четыре молдавских военных, а еще двое были ранены. В ведомстве полагают, что подобные кампании по дезинформации направлены на дискредитацию армии.
Информация о гибели прибывших на Украину военных из Молдавии распространилась в телеграм-каналах. В частности телеграм-канал Молдовsky со ссылкой на источники сообщил, что молдавские военные были направлены на Украину «по личной договоренности» президентов Майи Санду и Владимира Зеленского для «обмена опытом». Предполагалось, что они будут находиться в западной части Украины, однако это условие не было соблюдено, и военных отправили на полигон в Херсонскую область, писал телеграм-канал.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском
Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»
Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»
Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит
Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти
Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»
Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»
Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов