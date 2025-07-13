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Военная операция на Украине ,  
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В Молдавии назвали фейком данные о гибели молдавских солдат на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: MDAarmy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: MDAarmy / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Информация о гибели молдавских солдат на Украине является ложью, которая распространяется с целью манипулирования общественным мнением,  заявило  порталу Deschide в Министерстве обороны Молдавии.

Так в Минобороны Молдавии отреагировали на просьбу портала прокомментировать сообщения о том, что на одном из полигонов ВСУ в конце июня погибли четыре молдавских военных, а еще двое были ранены. В ведомстве полагают, что подобные кампании по дезинформации направлены на дискредитацию армии.

Информация о гибели прибывших на Украину военных из Молдавии распространилась в телеграм-каналах. В частности телеграм-канал Молдовsky со ссылкой на источники сообщил, что молдавские военные были направлены на Украину «по личной договоренности» президентов Майи Санду и Владимира Зеленского для «обмена опытом». Предполагалось, что они будут находиться в западной части Украины, однако это условие не было соблюдено, и военных отправили на полигон в Херсонскую область, писал телеграм-канал.

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Молдавия Украина военные ВСУ фейк
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