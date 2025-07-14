В Елабуге отменили массовые мероприятия из-за угрозы атак БПЛА

Video

В Елабужском районе Татарстана решили отменить все массовые мероприятия из-за опасности атаки беспилотников, сообщил глава района Татарстана Рустем Нуриев. Он записал обращение к жителям района и опубликовал в своем телеграм-канале.

«На основании текущей оперативной обстановки нами принимается решение об отмене массовых мероприятий. Главный приоритет — защита жизни и здоровья каждого жителя Елабуги», — сказал Нуриев.

По его словам, в случае угрозы БПЛА вводится режим «Беспилотная опасность». На время его действия в районе ограничат скорость мобильного интернета, жителей оповестят через СМС-сообщение. При необходимости будет звучать и сирена.

Нуриев призвал граждан при получении сигнала опасности оперативно покинуть зону прямой видимости, отойти от оконных проемов, спуститься в ближайшее укрытие.

«Рекомендуем всегда иметь при себе наличные средства и пользоваться Wi-Fi-соединением там, где это возможно», — добавил глава района.

15 июня Елабужский район подвергся удару беспилотниками. Обломки сбитых дронов упали на здание КПП автомобильного завода. Согласно сообщениям местных властей сразу после инцидента, в результате удара погиб один человек, 13 пострадали.

24 июня в Елабуге, как напоминает региональное издание «Реальное время», проведение массовых мероприятий отменили в связи с усилением мер безопасности.