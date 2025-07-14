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Политика ,  
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Правительство решило списать российским регионам долги на ₽43 млрд

Правительство спишет 25 регионам задолженность на 43 млрд руб.
Дом правительства России, Москва
Дом правительства России, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство освободит 25 российских регионов от обязательства вернуть в госбюджет кредиты на почти 43 млрд руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает пресс-служба кабмина.

«Сегодня спишем такие займы (бюджетные кредиты. — РБК) 25 российским субъектам почти на 43 млрд рублей» — сказал премьер. По его словам, оставшиеся в регионах средства помогут ускорить решение региональных проблем.

«Положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики, и, конечно, на социальной сфере» — пояснил Мишустин.

В частности, как отметил глава кабмина, представители Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов своих городов.

«А регионы с низкой бюджетной обеспеченностью — на реализацию национальных проектов и мероприятия, которые связаны с проведением специальной военной операции» — добавил премьер.

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Михаил Мишустин

В феврале президент России Владимир Путин поручил принять новые меры поддержки регионов.

Согласно нововведению, правительство может списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам при условии, что высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.

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