В Подмосковье восстановили электроснабжение после шторма, который рвал провода

«Россети» сообщили, как шторм ломал деревья и рвал провода в Подмосковье

Фото: МСК (Москва и Подмосковье) / VK Фото: МСК (Москва и Подмосковье) / VK Фото: МСК (Москва и Подмосковье) / VK

В Московской области минувшей ночью убрали с проводов линий электропередачи более 250 поваленных грозой деревьев, сообщили в компании «Россети Московский регион». К этому моменту энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей на севере и западе области. Как отметили в компании, местные жители оставались без света из-за «второй волны стихии, накрывшей Московскую область».

«Крупный град вперемешку с ливнем, штормовой ветер с порывами до 28 м/с ломали вековые деревья и рвали провода линий электропередачи», — говорится в сообщении региональных «Россетей».

«Локальные факты» нарушения электроснабжения потребителей из-за непогоды были зафиксированы в округах Солнечногорск, Дмитровский, Истра, Рузский, Химки, Сергиево-Посадский. К восстановлению электричества на этих территориях были привлечены 123 бригады (322 специалиста), 135 единиц спецтехники и 38 резервных источников снабжения электроэнергией.

«В данный момент продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ», — добавили в компании.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает о 73 областных населенных пунктах, где из-за мощного циклона не было электричества. По данным собеседника агентства, ветер повалил более 50 деревьев и были повреждены 14 автомобилей. Никто не пострадал.