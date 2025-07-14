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Как защититься от мошенников ,  
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Россиянам назвали признаки заражения телефона вредоносным ПО

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Если телефон самопроизвольно перезагружается или на нем появились незнакомые приложения, а в истории СМС показаны отправленные сообщения, которых вы не отсылали, — скорее всего, он взломан и необходимо устранить вредоносное ПО. В УБК МВД назвали признаки появления цифрового вируса.

Так, заподозрить заражение смартфона можно также, если он стал медленнее работать, быстро разряжаться, сильно нагреваться даже во время, когда им не пользуются. Кроме того, на экране могут появляться всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было.

Если в телефоне появились незнакомые приложения или если установленные пользователем приложения требуют разрешить доступ к СМС, звонкам, геопозиции, фотографиям, фонарику — это тоже может быть признаком взлома устройства.

В МВД рекомендовали принимать превентивные меры — использовать антивирус.

Однако если взлом уже произошел, то пользователю следует отключить телефон от интернета, позвонить в банк и заблокировать все карты, а также «отменить все неавторизованные операции». Более того, необходимо завершить все подозрительные или неизвестные сессии в аккаунтах «Госуслуг», банков, соцсетей, маркетплейсов, в почте.

В МВД посоветовали также прийти со взломанным устройством в полицию и обратиться к специалисту.

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Технологии и медиа
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что на смартфоне нельзя хранить фото документов, логины и пароли от различных сервисов, а также компрометирующие фото, если пользователь не хочет, чтобы такой материал попал в руки хакеров.

Человек может перейти по фишинговой ссылке, и мошенники завладеют его данными, объяснила юрист. Опасно также держать в галерее, переписке, электронной почте или облаке фотографии документов — паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, банковских карт.

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