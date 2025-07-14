Рыбаки поймали тунца стоимостью $1,9 млн и вернули его в море
Рыбаки из Южной Кореи поймали тунца стоимостью $1,9 млн, но были вынуждены вернуть его в море из-за годового лимита на улов, сообщает The South China Morning Post.
Более 1,3 тыс. особей голубого тунца общим весом около 100 т случайно попали в сети рыбаков, которые они расставили для ловли скумбрии и кальмаров. Крупные тунцы достигали 1,5 м в длину и были весом около 150 кг каждый.
Однако квота, которая составляет 35 т, была превышена почти втрое. Если бы рыбаки оставили рыбу, им бы грозило до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($14,5 тыс.).
Голубой тунец — одна из самых ценных промысловых рыб в мире. Из-за перелова он находится под угрозой исчезновения, что делает его крайне дорогим — рекордная стоимость одной рыбы составила $3,1 млн (2019 год, Токио).
Основные места обитания — Атлантика и Тихий океан, но из-за изменения климата ареал смещается на север.
В начале января на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу в Токио голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по тогдашнему курсу). По данным правительства Токио, это второй по величине показатель с 1999 года.
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