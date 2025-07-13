Путин поздравил всех любителей рыбной ловли с Днем рыбака

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Президент России Владимир Путин в День рыбака 13 июля поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственного комплекса России, а также «всех любителей рыбной ловли». Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

В своем обращении Путин передал пожелание «успехов и всего самого доброго». Президент отметил важность отрасли, от которой «во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности», для хозяйства страны.

«Вы по праву гордитесь традициями добросовестного труда и товарищеской взаимовыручки, заложенными предшественниками, стремитесь внести свой вклад в развитие отрасли», — обратился Путин к работникам рыбохозяйственного комплекса.

Президент также обозначил важность бережного отношения «к уникальным биоресурсам, которыми обладает наша страна», а также создания современных рабочих мест, подготовки квалифицированных кадров, социального развития городов и поселков рыбодобывающих регионов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также поздравил работников рыбохозяйственного комплекса с профессиональным праздником. По его словам, благодаря профессионализму специалистов отрасли Россия занимает ведущие позиции по добыче водных биоресурсов, а граждане обеспечены качественной продукцией. Мишустин отметил, что работники рыбохозяйственного комплекса постоянно повышают эффективность своей работы: привлекают инвестиции для реализации масштабных проектов, модернизируют предприятия и инфраструктуру, внедряют инновационные технологии, используют современные рыбопромысловые суда и увеличивают производство аквакультуры. Он подчеркнул, что все это способствует стабильному развитию комплекса.