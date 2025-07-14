Россияне рассказали, как относятся к коллегам-студентам

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Треть россиян положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, и около 80% считают, что это одобряют их работодатели, следует из данных опроса ВТБ, который поступил в РБК.

Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Около 14% опрошенных отметили, что в их компаниях наем стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 6% скептически относятся к привлечению молодых стажеров.

Наибольшую лояльность к учащимся сотрудникам у своих работодателей отмечают опрошенные из Центрального федерального округа (66%). А самый низкий показатель по стране — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%).

Большинство опрошенных отмечают, что в их компаниях открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть отметили, что среди стажеров или коллег есть учащихся со средним специальным образованием, 23% — с неполным высшим, а 20% упомянули бакалавров. Только 7% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.

Респонденты отмечают в таких коллегах плюсы в виде высокой энергичности и мотивации (56%), способности приносить свежие идеи и креативности (45%), а также гибкости и адаптивности (38%). Кроме того, каждый третий отмечает перспективы долгосрочного сотрудничества.

При этом 64% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 46% — высокую текучесть кадров, а 43% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали на ограниченную доступность студентов в рабочее время.

Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины респондентов считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру и участие в командных проектах; эти опции отметила четверть россиян.

В июле 2024 года Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! и образовательная платформа «Нетология» выяснили, что большинство студентов (61,2%) совмещают работу и учебу, две трети из них (40,7%) подрабатывают, а 38,8% опрошенных предпочитают только учиться.