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Военная операция на Украине ,  
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Не допущенным в Россию украинцам стали запрещать въезд на срок до 50 лет

Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданам Украины, которые не прошли проверку при допуске на территорию России, выносят запрет на въезд в страну сроком от 20 до 50 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Агентство приводит два подобных случая недопуска. Решения были приняты из-за выявленных в социальных сетях лайках на публикациях с военными Вооруженных сил Украины, заинтересованности в контенте проукраинской направленности, отрицательного отношения к проведению специальной военной операции на Украине и действиям правительства России, а также найденных в телефонах контактов сотрудников спецслужб и правоохранительных органов Украины.

РБК направил запрос в Погранслужбу ФСБ России.

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В октябре 2023 года правительство России ввело порядок въезда для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево.

В конце июня заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков рассказал, что российские пограничники не пропустили в страну более 26 тыс. граждан Украины, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами и националистическими формированиями.

По его словам, сейчас на территории России находятся около 1 млн переселенцев с Украины, из которых около 185 тыс. получили документы для длительного пребывания.

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