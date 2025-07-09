Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере
В Сумской области на Украине военнослужащий угнал бронетранспортер и покинул службу, уехав домой в Полтавскую область. За это его осудили на семь лет, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Инцидент произошел в январе 2025 года, когда мужчина служил водителем спецтехники.
«Заправляя бронетранспортер, он уехал на БТР с территории подразделения, взяв с собой машину, и направился домой на Полтавщину», — говорится в сообщении.
Он проехал несколько сотен километров по дороге общего пользования, после чего оставил БТР на обочине возле села и пошел спать в лесополосу. Правоохранительные органы задержали мужчину, а украденную технику и оружие вернули в воинскую часть.
Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за дезертирство и кражу военной техники.
В конце июня украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне основной зоны контроля на КПП «Ужгород», а потом попросил у словацких властей статус беженца. Он объяснил побег тем, что пытался избежать войны.
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