Аэропорт в Лондоне приостановил работу после крушения самолета

Аэропорт Лондон Саутенд на юго-востоке Англии (графство Эссекс) временно закрыли после того, как там 13 июля разбился самолет Beechcraft King Air B200, следует из заявления аэропорта, опубликованного в соцсети X.



Все рейсы отменили до дальнейшего уведомления и на время работы полиции, служб экстренного реагирования и специалистов по расследованию авиационных происшествий. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Beechcraft King Air B200 — легкий многоцелевой самолет, разработанный Beech Aircraft Corporation. Модель широко используется и считается одной из самых популярных среди бизнес-джетов. Вмещает от семи до девяти пассажиров.

Пассажирам, планировавшим вылет из Саутенда в ближайшее время, порекомендовали связаться со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации.

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Аэропорт выразил сочувствие пострадавшим и сообщил, что полеты будут возобновлены как можно скорее.



«Мы возобновим полеты как можно скорее и будем продолжать информировать общественность о развитии событий», — говорится в заявлении.

Накануне в Саутенде взорвался Beechcraft King Air B200, который должен был вылететь в Лелистад (Нидерланды). По данным Daily Mail, число людей, находившихся на борту, неизвестно. Возможной причиной происшествия издание назвало выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы. Daily Mail также уточнило, что самолет вылетел с 10-минутным опозданием.

Полиция вскоре после инцидента сообщила об эвакуации двух близлежащих клубов — гольф-клуба Rochford Hundred и регби-клуба Westcliff.