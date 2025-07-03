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В Солнечной системе нашли межзвездный объект

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Ученые зафиксировали межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Отчет о наблюдении опубликовал Центр малых планет (Minor Planet Center). Объекту присвоили название 3I/ATLAS или C/2025 N1.

«По предварительным сообщениям, <...> у объекта зафиксированы признаки кометной активности — слабая кома и короткий хвост», — говорится в сообщении.

Его обнаружили на четырех поминутных снимках, которые сделали 1 июля. После изучения у объекта выявили «крайне вытянутую гиперболическую орбиту». Ученые намерены провести дополнительные наблюдения, чтобы уточнить орбиту и природу межзвездного объекта.

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Это третий случай попадания неизвестного объекта в Солнечную систему. Истории известно только о двух других межзвездных объектах — 2I/Borisov и 1I/Оумуамуа.

1I/Оумуамуа — это первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Его открыли 19 октября 2017 года на основе данных телескопа Pan-STARRS. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю его переклассифицировали как астероид. Его диаметр оценивают примерно в 160 м.

2I/Borisov, или комета Борисова, — это первая межзвездная комета с гелиоцентрическим эксцентриситетом орбиты. Комета диаметров в 20 км была открыта 30 августа 2019 года.

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Полина Харчевникова
космос солнечная система неизвестный объект
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