Менее половины сторонников Трампа поддержали его пошлины против Китая

Торговая политика американского президента Дональда Трампа может подорвать поддержку среди его собственных избирателей, сообщает Politico со ссылкой на свой опрос.



Исследование провели с 10 по 20 июня, в нем приняли участие 2276 взрослых жителей США. Опрос показал, что от 25% до почти 50% сторонников Трампа выражают сомнения в отношении его тарифной стратегии, особенно по отношению к Китаю.

Лишь половина опрошенных из числа проголосовавших за Трампа в 2024 году считает, что введенные президентом тарифы против Китая приносят пользу американским компаниям. Почти четверть заявила, что такие меры, напротив, вредят бизнесу США.

Согласно опросу, 46% избирателей Трампа поддерживают тарифы на китайские товары даже в случае роста цен, еще 32% — только если цены не повысятся, 9% выступают против пошлин, а 13% не определились. Кроме того, мнения сторонников Трампа разделились по вопросу о том, должен ли президент вводить тарифы без согласования с Конгрессом: 45% — за, 44% — против.

Трамп, угрожающий ввести новый раунд пошлин с 1 августа, утверждает, что пошлины принесут стране «большие деньги», подчеркивает Politico. Однако, как отмечает издание, стоимость этих мер ложится как на плечи компаний, так и потребителей. Например, после ввода первых тарифов на продукцию из Китая стоимость крупной бытовой техники выросла на 4% в период с апреля по май в рамках первого раунда тарифов.

Тем не менее 55% избирателей Трампа верят, что он сможет заключить выгодную сделку с Китаем, хотя и считают этот процесс сложным. Лишь 12% уверены, что договоренности достигнуты не будут.

Демократы, напротив, более едины в оценке тарифной политики Трампа: 86% сторонников бывшего вице-президента США и соперницы Трампа на президентских выборах Камалы Харрис считают, что стратегия американского главы мешает Штатам заключать выгодные торговые сделки с другими странами.

США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%, включая мартовское повышение на 20%. В ответ Китай также увеличил пошлины на американский импорт — до 125%.

В мае, после переговоров в Женеве, стороны договорились о 90-дневном «тарифном перемирии»: Вашингтон согласился снизить пошлины с 145% до 30%, Пекин — с 125% до 10%.

