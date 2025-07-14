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Торговая война США ,  
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Менее половины сторонников Трампа поддержали его пошлины против Китая

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Торговая война США

Торговая политика американского президента Дональда Трампа может подорвать поддержку среди его собственных избирателей, сообщает Politico со ссылкой на свой опрос.

Исследование провели с 10 по 20 июня, в нем приняли участие 2276 взрослых жителей США. Опрос показал, что от 25% до почти 50% сторонников Трампа выражают сомнения в отношении его тарифной стратегии, особенно по отношению к Китаю.

Лишь половина опрошенных из числа проголосовавших за Трампа в 2024 году считает, что введенные президентом тарифы против Китая приносят пользу американским компаниям. Почти четверть заявила, что такие меры, напротив, вредят бизнесу США.

Согласно опросу, 46% избирателей Трампа поддерживают тарифы на китайские товары даже в случае роста цен, еще 32% — только если цены не повысятся, 9% выступают против пошлин, а 13% не определились. Кроме того, мнения сторонников Трампа разделились по вопросу о том, должен ли президент вводить тарифы без согласования с Конгрессом: 45% — за, 44% — против.

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Трамп, угрожающий ввести новый раунд пошлин с 1 августа, утверждает, что пошлины принесут стране «большие деньги», подчеркивает Politico. Однако, как отмечает издание, стоимость этих мер ложится как на плечи компаний, так и потребителей. Например, после ввода первых тарифов на продукцию из Китая стоимость крупной бытовой техники выросла на 4% в период с апреля по май в рамках первого раунда тарифов.

Тем не менее 55% избирателей Трампа верят, что он сможет заключить выгодную сделку с Китаем, хотя и считают этот процесс сложным. Лишь 12% уверены, что договоренности достигнуты не будут.

Демократы, напротив, более едины в оценке тарифной политики Трампа: 86% сторонников бывшего вице-президента США и соперницы Трампа на президентских выборах Камалы Харрис считают, что стратегия американского главы мешает Штатам заключать выгодные торговые сделки с другими странами.

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Дональд Трамп

США начали поэтапное повышение тарифов на китайские товары в феврале 2025 года. К апрелю совокупная ставка достигла 145%, включая мартовское повышение на 20%. В ответ Китай также увеличил пошлины на американский импорт — до 125%.

В мае, после переговоров в Женеве, стороны договорились о 90-дневном «тарифном перемирии»: Вашингтон согласился снизить пошлины с 145% до 30%, Пекин — с 125% до 10%.

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Полина Дуганова
Дональд Трамп пошлины Китай США
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Дональд Трамп
политик, президент США
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