Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду

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Кадры уничтожения беспилотника, летевшего к Белгороду, опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, дрон сбило подразделение отряда «Орлан», который занимается охраной объектов и населения, его люди уничтожают украинские беспилотники.

Ранее, 11 июля, в южной части Белгорода обломки сбитого украинского дрона повредили многоэтажное жилое здание и несколько припаркованных автомобилей. Обошлось без пострадавших, уточнил тогда мэр города Валентин Демидов.