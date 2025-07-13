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Военная операция на Украине ,  
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Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду

Сюжет
Военная операция на Украине

Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду
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Кадры уничтожения беспилотника, летевшего к Белгороду, опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Как уточнил глава, дрон сбило подразделение отряда «Орлан», который занимается охраной объектов и населения, его люди уничтожают украинские беспилотники.

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Ранее, 11 июля, в южной части Белгорода обломки сбитого украинского дрона повредили многоэтажное жилое здание и несколько припаркованных автомобилей. Обошлось без пострадавших, уточнил тогда мэр города Валентин Демидов.

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Полина Харчевникова
Вячеслав Гладков беспилотники Белгород уничтожение
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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