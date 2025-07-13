Гладков показал кадры уничтожения беспилотника на подлете к Белгороду
Кадры уничтожения беспилотника, летевшего к Белгороду, опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Как уточнил глава, дрон сбило подразделение отряда «Орлан», который занимается охраной объектов и населения, его люди уничтожают украинские беспилотники.
Ранее, 11 июля, в южной части Белгорода обломки сбитого украинского дрона повредили многоэтажное жилое здание и несколько припаркованных автомобилей. Обошлось без пострадавших, уточнил тогда мэр города Валентин Демидов.
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